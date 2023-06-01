Привет, лето: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Зонт точно не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, облаков, покрывавших небо в Днепре утром, во второй половине дня не будет, и к позднему вечеру они уже не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 1 июня:

Если ночь теплая, то будет хороший урожай.

Много росы сегодня — к хорошему урожаю орехов и грибов.

Если день дождливый, то июнь будет сухим.

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