Привет, февраль: какая погода ждет днепрян сегодня

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Ночью возможен снег, который к утру должен закончиться. Весь день без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

В этом году выдалась аномально тёплая зима.

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