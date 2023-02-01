Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Привет, февраль: какая погода ждет днепрян сегодня

Сегодня 06:15
просмотров

Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Привет, февраль: какая погода ждет днепрян сегодня

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Ночью возможен снег, который к утру должен закончиться. Весь день без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 1 февраля:

  • Если 1 февраля на небе ни облачка, то весна будет ранняя.
  • Капель началась на Макара – весна наступит рано.
  • Ясная ночь 1 февраля сулит долгую зиму и позднюю весну.
  • Если в этот день сильные морозы – будет жаркое лето.
  • Если кошка свернулась клубком, жди трескучих морозов.

Читайте также:

Новости Днепра про Привет, февраль: какая погода ждет днепрян сегодняУкраїнська Новости Днепра про Привет, февраль: какая погода ждет днепрян сегодняРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода в Днепре во вторник, 31 января: ожидается мелкий снег
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода в Днепре во вторник, 31 января: ожидается мелкий снег

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Почти весна: в Днепре на Победе на каштанах появились почки
    Новости Днепра
    30.01.2023 17:50
    Почти весна: в Днепре на Победе на каштанах появились почки

    В этом году выдалась аномально тёплая зима.

    Погода на 30 января: в Днепре будет облачно и без осадков
    Новости Днепра
    30.01.2023 06:15
    Погода на 30 января: в Днепре будет облачно и без осадков

    Одевайтесь теплее!

    Зима возвращается: сегодня в Днепре ожидается снег
    Новости Днепра
    29.01.2023 06:15
    Зима возвращается: сегодня в Днепре ожидается снег

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Последние новости

    Дети будут ездить с комфортом: Днепру из Кельна передали современные школьные автобусы
    Дети будут ездить с комфортом: Днепру из Кельна передали современные школьные автобусы

    Днепр получил города-побратима Кёльна два школьных автобуса для выездов на образовательные или соревнования мероприятия или олимпиады.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Несколько раз ударил таксиста дубинкой по голове: в Каменском избили водителя
    Несколько раз ударил таксиста дубинкой по голове: в Каменском избили водителя

    Житель Кам'янського побив та пограбував таксиста, з яким посварився під час поїздки.

    Вчера 21:15
    0
    просмотров
    На улицы Днепра выехала спецтехника: какая ситуация в городе
    На улицы Днепра выехала спецтехника: какая ситуация в городе

    В Днепре 31 января пошел снег, поэтому представители коммунальных служб привлекли к работам посыпочно-снегоуборочную спецтехнику.

    Вчера 20:30
    просмотров
    ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, а РФ несет большие потери на Донбассе, — Генштаб
    ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, а РФ несет большие потери на Донбассе, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины наносят россиянам большие потери на Донбассе и уничтожили вражеский склад боеприпасов.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Ни тепла, ни воды: ситуация в Днепре вечером 31 января
    Ни тепла, ни воды: ситуация в Днепре вечером 31 января

    1 января в Днепре продолжают действовать стабилизационные графики отключения света, поэтому у жителей домов некоторых улиц могут возникать перебои с водой и отоплением.

    Вчера 19:15
    0
    просмотров
    В центре Днепра задержали боевика «ЛНР»
    В центре Днепра задержали боевика «ЛНР»

    В центре Днепра возле одного из торговых центров правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который согласно правоохранительным базам данных числится, как причастный к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР".

    Вчера 18:55
    0
    просмотров
    Пропал почти месяц: родственники просят помощи в поиске пропавшего Владислава
    Пропал почти месяц: родственники просят помощи в поиске пропавшего Владислава

    У Дніпрі розшукують Владислава Тимченка. Чоловік безвісти зник 5 січня.

    Вчера 18:45
    просмотров
    В Днепре за донат для военных можно приобрести украшенные петриковской росписью тубусы от мин (ФОТО)
    В Днепре за донат для военных можно приобрести украшенные петриковской росписью тубусы от мин (ФОТО)

    В Днепре воспитанники и мастерицы Дворца творчества детей и юношества украшают петриковской росписью тубусы от 60- и 82-миллиметровых мин, которыми наши военные активно уничтожают врага на фронте.

    Вчера 18:32
    0
    просмотров
    С 1 февраля в маршрутках Днепра можно будет рассчитаться за проезд с помощью смартфона: в каких именно
    С 1 февраля в маршрутках Днепра можно будет рассчитаться за проезд с помощью смартфона: в каких именно

    С 1 февраля в коммунальных автобусах Днепра заработает безналичная оплата.

    Вчера 17:56
    0
    просмотров
    Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)
    Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

    Запорожское кладбище в Днепре было основано в конце 1950-х годов. Частично туда перенесли могилы с некрополя, что находился на развилке неподалеку проспекта Богдана Хмельницкого, но в основном тут хоронили известный людей Днепра: военных героев, ученых, спортсменов. Его можно сравнить с…

    Вчера 17:41
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх