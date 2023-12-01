Привет, декабрь: сегодня в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Утром ожидается сильный дождь. После полудня он ослабеет, но продолжит идти до позднего вечера. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 1 декабря:

Переменная погода – переменная зима

Сильный ветер – зима будет с вьюгами

На улице тепло – ожидается мягкая зима

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