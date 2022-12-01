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Привет, декабрь: сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Привет, декабрь: сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, солнце в этот день будет в Днепре редко показываться из-за облаков. Без осадков. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показываться до +1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Новости Днепра про Привет, декабрь: сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Народные приметы на 1 декабря:

  • Если 1 декабря на улице тепло – зима будет мягкой.
  • Сильный ветер — зимой будет много метелей и вьюг.
  • По двору ворона гуляет — к потеплению.
  • На небе месяц в кругу — к снегопаду.
  • Сбоку от месяца яркие блики — к холодам.

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Новости Днепра про Привет, декабрь: сегодня днепрян ждет пасмурная погодаУкраїнська Новости Днепра про Привет, декабрь: сегодня днепрян ждет пасмурная погодаРусский

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