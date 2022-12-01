Привет, декабрь: сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, солнце в этот день будет в Днепре редко показываться из-за облаков. Без осадков. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показываться до +1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

В начале 1970-х на набережной Днепра появилось кафе «Причал». Находилось…

Зонт сегодня не понадобится!

Начиная с 24 ноября водителям выписывали штрафы только за нарушение…

ВСУ атаковали 17 районов сосредоточения оккупантов, а РФ ведет наступление под Бахмутом, — Генштаб Украинские военные атаковали 17 районов сосредоточения личного состава врага. В то же время, российские военные продолжают вести наступление под Бахмутом (Донецкая область). просмотров

Шесть новых автобусных маршрутов: где они могут появиться в Днепре Шість нових автобусних маршрутів можуть створити у Дніпрі. Усі – з літерою «К» у номері. Мова йде про маршрути №7К, №32К, №48К, №75К, №109К та №137К. просмотров

В Кривом Роге запланирован автопробегг в поддержку пленных Незважаючи на те, що відбувається обмін та повернення наших захисників з російського полону, ще тисячі українських воїнів знаходяться у небезпеці. Воїни не мають можливості контактувати зі своїми рідними, про їх долю нічого не відомо. просмотров