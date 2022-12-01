Привет, декабрь: сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, солнце в этот день будет в Днепре редко показываться из-за облаков. Без осадков. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показываться до +1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 1 декабря:
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