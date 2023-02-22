Прогноз погоды на 22 февраля: в Днепре будет пасмурно и прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре до самого вечера будет облачная погода, и лишь к концу дня небо очистится от облаков. Ночью возможен снег, который к утру должен закончиться. Весь день без осадков! Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 22 февраля:
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Берегите себя!
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