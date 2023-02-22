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Прогноз погоды на 22 февраля: в Днепре будет пасмурно и прохладно

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Прогноз погоды на 22 февраля: в Днепре будет пасмурно и прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре до самого вечера будет облачная погода, и лишь к концу дня небо очистится от облаков. Ночью возможен снег, который к утру должен закончиться. Весь день без осадков! Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 22 февраля:

  • Если день холодный, то март будет теплым.
  • Не видно звезд на небе — скоро конец зиме.
  • Оттепель говорит о том, что зима будет долгой.

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Новости Днепра про Прогноз погоды на 22 февраля: в Днепре будет пасмурно и прохладноУкраїнська Новости Днепра про Прогноз погоды на 22 февраля: в Днепре будет пасмурно и прохладноРусский

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