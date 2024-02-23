Продуктовые наборы от АТБ: в Днепре распространяют информацию о несуществующей «акции»

Сеть «засыпало» новостями о том, что супермаркет АТБ раздает бесплатные продуктовые наборы, для получения которых нужно зарегистрироваться по ссылке.
В связи с приближением годовщины войны украинцы заслуживают помощи, поэтому каждый с 20 по 24 февраля получит подарок от «АТБ» — заявление представителей ООО «АТБ». В этот набор будет входить продуктовый набор со всем необходимым, сладкий подарок для детей, замаринованный цыпленок и купон на покупки на 850 грн, – говорится в сообщении.
Однако в компании говорят, что не имеют никакого отношения к этой рекламе, а бот, куда якобы нужно бросать заявку, создан мошенниками. Представители АТБ отмечают, что, вероятно, таким образом аферисты набивают себе фолловеров, ведь ссылки часто ведут на тг-каналы. А имя супермаркета используют, потому что оно узнаваемо.
Воспользовались такой «рекламой» и ряд телеграм-каналов Днепра.
Читайте также:
Автор:
На месте Дома книги в Днепре в 1950-х годах стоял…
Спойлер - это фейк!
В конфетах собственной марки АТБ обнаружили камни.
Днепряне жалуются на гнилую капусту из АТБ.
Уже со следующей пятницы пенсионеры Днепра смогут получить проиндексированную пенсию. Но только те, кто вышел на заслуженный отдых и не работает. Те же, кто получает пенсию и продолжает трудиться должны подождать еще месяц – до апреля. Тогда в стране проведут…
Нужна помощь.
Часть квартир придется отселить.
Поиски женщины продолжаются!
Патрульные одни из первых прибыли на место "прилета".
В Днепре на проспекте Героев заметили квартиру, которая доверху забита мусором.
Вот уже два года как Украина противостоит рф в полномасштабной войне. За второй год борьбы было много разных событий – на фронте и в тылу, которые заставляли украинцев радоваться и плакать.
Присмотритесь внимательно к фото!
В Кривом Роге отец пожаловался на маму своего ребенка, потому что та не лечила их общую дочь.
К кандидатам всего 2 требования!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!