Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Продуктовые наборы от АТБ: в Днепре распространяют информацию о несуществующей «акции»

Продуктовые наборы от АТБ: в Днепре распространяют информацию о несуществующей «акции»

Сегодня 18:07
просмотров

Мошенники набивают подписчиков под именем супермаркета АТБ.

Новости Днепра про Продуктовые наборы от АТБ: в Днепре распространяют информацию о несуществующей

Сеть «засыпало» новостями о том, что супермаркет АТБ раздает бесплатные продуктовые наборы, для получения которых нужно зарегистрироваться по ссылке.

В связи с приближением годовщины войны украинцы заслуживают помощи, поэтому каждый с 20 по 24 февраля получит подарок от «АТБ» — заявление представителей ООО «АТБ». В этот набор будет входить продуктовый набор со всем необходимым, сладкий подарок для детей, замаринованный цыпленок и купон на покупки на 850 грн, – говорится в сообщении.

Однако в компании говорят, что не имеют никакого отношения к этой рекламе, а бот, куда якобы нужно бросать заявку, создан мошенниками. Представители АТБ отмечают, что, вероятно, таким образом аферисты набивают себе фолловеров, ведь ссылки часто ведут на тг-каналы. А имя супермаркета используют, потому что оно узнаваемо.

Воспользовались такой «рекламой» и ряд телеграм-каналов Днепра.

Читайте также:

Новости Днепра про Продуктовые наборы от АТБ: в Днепре распространяют информацию о несуществующей Українська Новости Днепра про Продуктовые наборы от АТБ: в Днепре распространяют информацию о несуществующей Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Детская поликлиника и фонтан в сквере: что раньше было на месте Дома книги в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
21.02.2024 13:59
Детская поликлиника и фонтан в сквере: что раньше было на месте Дома книги в Днепре (ФОТО)

На месте Дома книги в Днепре в 1950-х годах стоял…

Жители Днепра якобы могут получить продуктовые наборы от «АТБ»: правда ли это
Новости Днепра
21.02.2024 12:29
Жители Днепра якобы могут получить продуктовые наборы от «АТБ»: правда ли это

Спойлер - это фейк!

Жители Днепра нашли камешки в конфетах из АТБ
Новости Днепра
16.02.2024 16:40
Жители Днепра нашли камешки в конфетах из АТБ

В конфетах собственной марки АТБ обнаружили камни.

Внешне свежая – внутри гниль: в Днепре массово жалуются на капусту из АТБ
Новости Днепра
08.02.2024 19:36
Внешне свежая – внутри гниль: в Днепре массово жалуются на капусту из АТБ

Днепряне жалуются на гнилую капусту из АТБ.

Последние новости

На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024
На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024

Уже со следующей пятницы пенсионеры Днепра смогут получить проиндексированную пенсию. Но только те, кто вышел на заслуженный отдых и не работает. Те же, кто получает пенсию и продолжает трудиться должны подождать еще месяц – до апреля. Тогда в стране проведут…

Сегодня 17:39
1
просмотров
Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины
Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины

Нужна помощь.

Сегодня 17:24
2
просмотров
Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дрона
Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дрона

Часть квартир придется отселить.

Сегодня 16:48
3
просмотров
Из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре достали тело мужчины
Из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре достали тело мужчины

Поиски женщины продолжаются!

Сегодня 16:31
6
просмотров
Первые минуты после удара по дому в АНД районе Днепра: патрульные показали видео
Первые минуты после удара по дому в АНД районе Днепра: патрульные показали видео

Патрульные одни из первых прибыли на место "прилета".

Сегодня 16:19
5
просмотров
Горы хлама видны с улицы через окно: в Днепре заметили квартиру набитую мусором (ФОТО)
Горы хлама видны с улицы через окно: в Днепре заметили квартиру набитую мусором (ФОТО)

В Днепре на проспекте Героев заметили квартиру, которая доверху забита мусором.

Сегодня 16:09
3
просмотров
730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)
730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Вот уже два года как Украина противостоит рф в полномасштабной войне. За второй год борьбы было много разных событий – на фронте и в тылу, которые заставляли украинцев радоваться и плакать.  

Сегодня 15:28
3
просмотров
Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания
Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 15:20
6
просмотров
В Днепропетровской области отец-военный пожаловался соцслужбам на то, что мать его ребенка не лечит дочь
В Днепропетровской области отец-военный пожаловался соцслужбам на то, что мать его ребенка не лечит дочь

В Кривом Роге отец пожаловался на маму своего ребенка, потому что та не лечила их общую дочь.

Сегодня 15:05
2
просмотров
Стипендия гарантирована: жителей Днепра приглашают на бесплатное обучение в школе водителей электротранспорта
Стипендия гарантирована: жителей Днепра приглашают на бесплатное обучение в школе водителей электротранспорта

К кандидатам всего 2 требования!

Сегодня 14:30
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх