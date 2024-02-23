Продуктовые наборы от АТБ: в Днепре распространяют информацию о несуществующей «акции»

Мошенники набивают подписчиков под именем супермаркета АТБ.

Сеть «засыпало» новостями о том, что супермаркет АТБ раздает бесплатные продуктовые наборы, для получения которых нужно зарегистрироваться по ссылке.

В связи с приближением годовщины войны украинцы заслуживают помощи, поэтому каждый с 20 по 24 февраля получит подарок от «АТБ» — заявление представителей ООО «АТБ». В этот набор будет входить продуктовый набор со всем необходимым, сладкий подарок для детей, замаринованный цыпленок и купон на покупки на 850 грн, – говорится в сообщении.

Однако в компании говорят, что не имеют никакого отношения к этой рекламе, а бот, куда якобы нужно бросать заявку, создан мошенниками. Представители АТБ отмечают, что, вероятно, таким образом аферисты набивают себе фолловеров, ведь ссылки часто ведут на тг-каналы. А имя супермаркета используют, потому что оно узнаваемо.

Воспользовались такой «рекламой» и ряд телеграм-каналов Днепра.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: