Превысила норму в 18 раз: в Днепре водитель установила алко-рекорд

В Днепре водитель установила мини-рекорд по опьянению за рулем.

Об этом рассказали в патрульной полиции Днепра.

На днях патрульные заметили водительницу Mersedes-Benz, которая вечером ехала на проспекте Богдана Хмельницкого без включенных фар. Остановив авто, инспекторы заподозрили, что она находится в нетрезвом состоянии.

Женщине предложили пройти проверку на Драгере и 39-летняя водительница согласилась. Она удивила патрульных, ведь прибор показал результат в 3,36 промилле алкоголя в крови. Это почти в 18 раз превышает допустимую норму.

Водительницу отстранили от вождения и составили на нее протокол за управление в состоянии опьянения.

Заметим, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством, — 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 – относительно смертельная доза.

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