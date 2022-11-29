Предложил сладости: на Днепропетровщине 35-летний мужчина развращал 5-летнего мальчика

В сентябре 2022 года 35-летний житель Днепровского района совершил развратные действия в отношении 5-летнего мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, 35-летний мужчина подъехал к 5-летнему мальчику, который играл возле своего дома. Затем он предложил ребенку конфеты и позвал к машине. После чего отвез в заброшенное здание, где и совершил развратные действия.

Мужчину задержали. В настоящее время он находится под стражей. Его обвиняют в совершении уголовного преступления по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

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