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  • Праздники за решеткой проведет пара из Кривого Рога, которая хотела продать 3-летнюю дочь извращенцу из РФ

Праздники за решеткой проведет пара из Кривого Рога, которая хотела продать 3-летнюю дочь извращенцу из РФ

Сегодня 18:40
просмотров

Мать и ее сожителя, снимавших порно с несовершеннолетней дочерью, оставили под стражей.

Новости Днепра про Праздники за решеткой проведет пара из Кривого Рога, которая хотела продать 3-летнюю дочь извращенцу из РФ

Пара проведет за решеткой минимум новогодние праздники — арест продлили до 7 января, пишет издание «Свої»

Речь идет о матери и ее бойфренде из Кривого Рога, которые пытались продать дочь извращенцу из РФ. Взрослых снимавших порно с 3-летней девочкой разоблачили в октябре. В телефоне подозреваемых нашли видео с ребенком, где над ним совершали сексуальное насилие. Как оказалось позже, это делалось на камеру для того, чтобы показать «клиенту».

В телефоне женщины обнаружили переписку с абонентом «Линк», который имеет российский номер. Это был мужчина из Новосибирска, желавший купить маленькую девочку. В чате мать обсуждала с мужем детали сделки. Продать ребенка подозреваемая согласилась за 30 тысяч долларов.

30 ноября Центрально-Городской суд продлил срок содержания под стражей для матери и ее сожителя. Для женщины – еще 39 дней под стражей без права внесения залога, для ее любовника – столько же с возможностью внести более 2 млн. грн.

Напомним, о резонансном преступлении прокуратура сообщила в начале октября. Тогда было известно только об изготовлении порнографического материала, но впоследствии выяснились жуткие подробности.

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Новости Днепра про Праздники за решеткой проведет пара из Кривого Рога, которая хотела продать 3-летнюю дочь извращенцу из РФУкраїнська Новости Днепра про Праздники за решеткой проведет пара из Кривого Рога, которая хотела продать 3-летнюю дочь извращенцу из РФРусский

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