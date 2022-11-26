Похожа на гостью из тропиков: в Днепре увидели необычную птицу (ФОТО)

Эта красивая птица, безусловно, одна из самых необычных в наших краях. Дубоносы относятся к отряду воробцевидных, семейства вюрковых. Своим массивным клювом, птицы очень легко расщепляют даже самые жесткие косточки. К слову, у птички очень яркое оперение, поэтому она действительно похожа на гостью из тропиков.
Дубонос питается косточками черемухи и вишни, менее охотно поедает рябину и бузину, а также семена клена, чертополоха, подсолнечника, буковые орешки.
Прекрасный снимок птицы опубликовал на фейсбук-странице «Животный мир Украины» днепрянин Олег Присяжнюк.
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