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Погода в пятницу, 5 мая: в Днепре облачно, но тепло

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода в пятницу, 5 мая: в Днепре облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 5 мая:

  • Рано взошла луна — рано начнет холодать.
  • Громко и долго кукует кукушка — к хорошей погоде.
  • Если рано зацвела черемуха, то быть лету теплым.

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Новости Днепра про Погода в пятницу, 5 мая: в Днепре облачно, но теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода в пятницу, 5 мая: в Днепре облачно, но теплоРусский

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