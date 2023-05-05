Погода в пятницу, 5 мая: в Днепре облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Захватите с собой зонт!

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