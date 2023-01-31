Погода в Днепре во вторник, 31 января: ожидается мелкий снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, этот день в Днепре будет облачным — утром тучи займут свое место под солнцем и не покинут его до самого вечера. Практически весь день пройдет без осадков, лишь к вечеру может начаться мелкий снег. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 31 января:

Метель на Афанасьев день — к поздней весне.

Солнце в полдень выглянуло – к ранней весне.

Гало вокруг Солнца и Луны — к сильным морозам.

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