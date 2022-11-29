Погода в Днепре во вторник, 29 ноября: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, практически весь день погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показываться до +3°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

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