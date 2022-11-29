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Погода в Днепре во вторник, 29 ноября: облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 29 ноября: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, практически весь день погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показываться до +3°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 29 ноября: облачно, но без осадков

Народные приметы на 29 ноября:

  • День теплый и дождливый – зима будет теплая.
  • Выпал снег на Матвея – он не растает до половодья.
  • Дует сильный ветер – зима будет с вьюгами и метелями.
  • Чем сильнее оттепель на Матвея, тем холоднее зима будет.
  • Облака по небу плывут низко – скоро наступит студеная погода.

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Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 29 ноября: облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 29 ноября: облачно, но без осадковРусский

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