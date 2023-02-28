Погода в Днепре во вторник, 28 февраля: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурное утро сменится в Днепре ясным днем и безоблачным вечером. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь день без осадков! Утром температура воздуха +0°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 28 февраля:
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В Днепре продолжают приводить в порядок ливневую канализацию — ремонтируют…
Поздравляем и желаем новых побед и достижений!
Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
Сегодня, 27 февраля, вечером российские оккупанты снова выпустили дроны по Украине. Их заметили в Днепропетровской области.
Сегодня, 27 февраля, в ходе масштабной спецоперации правоохранители накрыли криворожский наркокартель, участники которого снабжали наркотиками почти все регионы Украины.
В течение следующих трех месяцев будут продолжаться активные боевые действия по всем направлениям фронта. Они определят дальнейший ход событий.
Окупанти обстріляли Нікопольщину вдень 27 лютого. Гатили по Нікополю і Марганцю.
В Днепре продолжают пристально следить за соблюдением правил парковки. С нарушителями проводят профилактические беседы, а некоторых «автохамов» наказывают штрафами и эвакуацией автомобилей.
27 февраля в 17:36 автомобиль сбил мужчину, переходящего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Сегодня, 27 февраля, инспекцией по благоустройству Днепровского городского совета обнаружены две лошади на улице Буковинской.
В Днепре можно получить стипендию имени Александра Поля.
В Днепре активизировались догхантеры.
1990-е годы были не так давно, но сам Днепр за это время сильно изменился. С рынков пропали продавцы «на газетках», у больших магазинов и в центре города больше не торгуют пирожками, на стенах домов нет телефонных автоматов, а по улицам…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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