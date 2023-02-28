Погода в Днепре во вторник, 28 февраля: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурное утро сменится в Днепре ясным днем и безоблачным вечером. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь день без осадков! Утром температура воздуха +0°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

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