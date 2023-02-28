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Погода в Днепре во вторник, 28 февраля: облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 28 февраля: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурное утро сменится в Днепре ясным днем и безоблачным вечером. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь день без осадков! Утром температура воздуха +0°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 28 февраля:

  • Полная яркая луна сегодня предвещает похолодание.
  • Если закат алый, то будет метель.
  • Лисы лают в лесу – к снегопаду.
  • Какая погода сегодня, таким будет и сентябрь.
  • Ворона спрятала клюв под крыло – сильно похолодает.

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