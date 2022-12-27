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Погода в Днепре во вторник, 27 декабря: ожидается дождь со снегом

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 27 декабря: ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет покрыто облаками. Сильный дождь, который днем придет на смену мокрому снегу, будет продолжать идти до позднего вечера. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 27 декабря:

  • Много инея — к снегопаду.
  • Теплый день — к жаркому лету.
  • Морозно и ветрено — к богатому урожаю.
  • Изменчивая погода — к оттепели.
  • Синие пятна над лесом — к снегу.

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Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 27 декабря: ожидается дождь со снегомУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 27 декабря: ожидается дождь со снегомРусский

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