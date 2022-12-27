Погода в Днепре во вторник, 27 декабря: ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет покрыто облаками. Сильный дождь, который днем придет на смену мокрому снегу, будет продолжать идти до позднего вечера. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

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