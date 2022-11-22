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Погода в Днепре во вторник, 22 ноября: ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 22 ноября: ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Почти весь день пройдет без осадков, лишь вечером может начаться мелкий дождь. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 22 ноября:

  • Если в этот день пошел дождь, то пшеница уродится.
  • Если в этот день снегопад, то май будет холодным и ненастным.
  • Утром на деревьях появился иней – скоро ударят сильные морозы.

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Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 22 ноября: ожидается мелкий дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 22 ноября: ожидается мелкий дождьРусский

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