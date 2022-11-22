Погода в Днепре во вторник, 22 ноября: ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Почти весь день пройдет без осадков, лишь вечером может начаться мелкий дождь. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре…

Почти по всей Днепропетровщине сегодня, 20 ноября, сильный дождь.

Обязательно захватите с собой зонт!

В Днепре городские лечебные учреждения обеспечены всем необходимым для оказания…

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