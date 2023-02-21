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Погода в Днепре во вторник, 21 февраля: ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 21 февраля: ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. На протяжении всего дня ожидается дождь. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Народные приметы на 21 февраля:

  • Гром в этот день предвещает ветреную погоду весной и летом.
  • Мороз 21 февраля — к быстрому приходу весны и потеплению.
  • Чем холоднее последняя неделя февраля, тем март теплее будет.
  • Если на деревьях иней, то удастся много меда собрать.
  • Если гуси оживились, купаются в снегу, то скоро потеплеет.
  • Ночью луна большая, чуть красноватая — к оттепели.
  • Дуги или круги вокруг луны — к ранней весне.

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Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 21 февраля: ожидается мелкий дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 21 февраля: ожидается мелкий дождьРусский

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