Погода в Днепре во вторник, 21 февраля: ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. На протяжении всего дня ожидается дождь. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.
Народные приметы на 21 февраля:
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В Днепре будут дожди и шквальный ветер.
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Зонт сегодня не понадобится!
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В Днепре коронавирус выявили у 27 человек за минувшие сутки.
В Павлограде Днепропетровской области женщина пришла проведать своего квартиранта и нашла его мертвым. В квартире в этот момент находился убийца мужчины, который кинулся на хозяйку.
Оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов в Херсонской области, а ВСУ атаковали районы сосредоточения личного состава и военной техники РФ.
Вечером 20 февраля на «101» поступило сообщение о том, что в Ломовском канале Днепра, неподалеку от улицы Высоцкого, обнаружено тело без признаков жизни.
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В Украине несколько изменился перечень территорий, на которых проходят активные боевые действия, или возможно их проведение в ближайшее время. Граждане, переехавшие с этих территорий, имеют право на соответствующий статус, а также на выплаты ВПЛ. Следовательно, кто-то из переселенцев может получить…
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