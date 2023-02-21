Погода в Днепре во вторник, 21 февраля: ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. На протяжении всего дня ожидается дождь. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

В Днепре будут дожди и шквальный ветер.

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