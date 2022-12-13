Погода в Днепре во вторник, 13 декабря: ожидается сильный дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, весь день в Днепре будет облачным. Осадки будут наблюдаться на протяжении всего дня. Утром ожидается мелкий дождь, во второй половине дня — сильный дождь со снегом, которому на смену придет сильный снег. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 13 декабря:
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