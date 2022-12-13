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Погода в Днепре во вторник, 13 декабря: ожидается сильный дождь со снегом

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 13 декабря: ожидается сильный дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, весь день в Днепре будет облачным. Осадки будут наблюдаться на протяжении всего дня. Утром ожидается мелкий дождь, во второй половине дня — сильный дождь со снегом, которому на смену придет сильный снег. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 13 декабря:

  • На Андрея Первозванного слушали воду в водоемах: если вода не волнуется — к хорошей зиме, шумная — приближаются морозы, метели.
  • Коли в Андреев день холодно и ясно — добрая примета, а коли тепло — плохая.

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Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 13 декабря: ожидается сильный дождь со снегомУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 13 декабря: ожидается сильный дождь со снегомРусский

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