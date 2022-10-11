Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода в Днепре во вторник, 11 октября: облачно, возможен дождь

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 11 октября: облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, весь день в Днепре будет облачным. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 11 октября:

  • Летящие низко птицы в этот день — к ранней зиме.
  • Зайцы все еще не побелели — к поздней зиме.
  • Листья падают изнанкой вверх — к хорошему урожаю в следующем году.
  • Деревья зацвели во второй раз — к долгой и теплой осени.
  • Куры нахохлились, подняли перья — похолодает.
  • Вечерняя заря красного цвета — к ветреной погоде.
  • Дует северный ветер — зима будет морозной и снежной;
  • Низко идут по небу облака — скоро стужа.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 11 октября: облачно, возможен дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 11 октября: облачно, возможен дождьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сегодня днепрян ждет дождливая погода
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Сегодня днепрян ждет дождливая погода

    Обязательно захватите с собой зонт!

    Там половина моей семьи: Филатов отреагировал на ракетный удар по Запорожью
    Новости Днепра
    09.10.2022 14:58
    Там половина моей семьи: Филатов отреагировал на ракетный удар по Запорожью

    В ночь с 8 на 9 октября оккупанты выпустили 12…

    Убил знакомого: в Днепре задержали мужчину
    Новости Днепра
    09.10.2022 13:07
    Убил знакомого: в Днепре задержали мужчину

    В Днепре за совершенное преступление задержали 49-летнего мужчину.

    В Днепре спасли пса, который упал в колодец с канализацией
    Новости Днепра
    09.10.2022 11:30
    В Днепре спасли пса, который упал в колодец с канализацией

    В Днепре произошло досадное событие.

    Последние новости

    Ранковий обстріл Запоріжжя: Росія випустила по місту 12 ракет, є загиблий
    Ранковий обстріл Запоріжжя: Росія випустила по місту 12 ракет, є загиблий

    Утром во вторник,11 октября, российские оккупанты выпустили по Запорожью 12 ракет С-300. Один человек погиб.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Число погибших и раненых в результате обстрела Украины увеличилось
    Число погибших и раненых в результате обстрела Украины увеличилось

    В результате ракетных ударов по территории Украины в понедельник, 10 октября, 19 человек погибли, еще 105 получили ранения.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Разрушенные дома, газопроводы, школа: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Разрушенные дома, газопроводы, школа: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Оккупанты продолжают террор мирного населения Украины. После очень тяжелого дня 10 октября российская армия устроила не менее страшную ночь для жителей трех районов Днепропетровщины. Россияне били из «Градов», «Ураганов» и «Торнадо С».

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Донецкой области погиб солдат из Каменского
    В Донецкой области погиб солдат из Каменского

    5 октября при обороне Донецкой области от российских оккупантов погиб солдат из Каменского Днепропетровской области Владимир Пархонюк.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Снимали Центральный мост: в Днепре задержали коллаборантов
    Снимали Центральный мост: в Днепре задержали коллаборантов

    Днем, 10 октября, во время охраны места происшествия после ракетных ударов, правоохранителями Днепра был замечен мужчина, снимавший на мобильный телефон последствия вражеского обстрела.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области запретят продажу алкоголя: перечень громад
    В Днепропетровской области запретят продажу алкоголя: перечень громад

    В нескольких громадах Криворожского района вводят запрет на продажу алкоголя. С 10 октября с полок магазинов исчезнут даже пиво, вино и слабоалкогольные напитки.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Во время ракетной атаки погиб полицейский из Днепра
    Во время ракетной атаки погиб полицейский из Днепра

    В результате российской ракетной атаки на Киев, состоявшейся утром 10 октября, погиб начальник отдела защиты критической инфраструктуры Департамента Киберполиции Юрий Заскока.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Сегодняшний день мы запомним надолго: Лукашук рассказал о ситуации на Днепропетровщине
    Сегодняшний день мы запомним надолго: Лукашук рассказал о ситуации на Днепропетровщине

    10 октября 2022 года похоже на 24 февраля 2022 года, первый день полномасштабной войны. Когда рано утром начались обстрелы почти всех регионов Украины.

    Вчера 21:15
    просмотров
    ЕС на год продлит статус защиты для украинских беженцев
    ЕС на год продлит статус защиты для украинских беженцев

    Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Мужчину, потерявшего сознание, доставили в днепровскую больницу: помогите найти родственников
    Мужчину, потерявшего сознание, доставили в днепровскую больницу: помогите найти родственников

    10 октября около 16:00 в Слобожанском мужчину заметили без сознания. Он лежал на автобусной остановке (улица 8 марта, напротив магазина "Натали").

    Вчера 19:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх