Погода в Днепре в воскресенье, 9 октября: пасмурно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, порадуя нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +10°С. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 2,3 метра в секунду.
Народные приметы на 9 октября:
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