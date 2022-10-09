Погода в Днепре в воскресенье, 9 октября: пасмурно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, порадуя нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +10°С. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 2,3 метра в секунду.

Народные приметы на 9 октября:

Листопад — к похолоданию.

Грачи улетели — к снегопаду.

Сильный ветер — к дождю или снегу.

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