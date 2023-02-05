Погода в Днепре в воскресенье, 5 февраля: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

В феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней…

По прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет…

Космос наш: Украина разорвала 27-летнее соглашение с РФ об исследовании и использовании космического пространства В субботу, 4 февраля, Украина разорвала двустороннее соглашение с государством-террористом Россией о сотрудничестве в сфере исследования и использования космоса в мирных целях. Это произошло спустя почти 27 лет после его заключения. просмотров

22-летнюю девушку и 15-летнего подростка госпитализировали: появились подробности аварии возле оперного В субботу, 4 февраля, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого, возле театра оперы и балета, произошло ДТП. Появились подробности об обстоятельствах аварии и пострадавших. просмотров

Не стоит верить: в сети распространили фейк о новом наступлении РФ на этих выходных В сети распространили информацию о том, что Россия планирует осуществить новое полномасштабное наступление уже на этих выходных в ночь с субботы на воскресенье. Эти данные оказались фейком. просмотров

В Днепре на Калиновой пьяный мужчина залез на крышу и отказался слезать (ВИДЕО) В Днепре на Калиновой пьяный мужчина залез на крышу трехэтажного дома и отказывался слезать. Очевидцам пришлось вызвать правоохранителей. просмотров

На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в чужой двор: у него дома нашли еще оружие 4 февраля полицейские Павлограда арестовали местного жителя, который бросил гранату в чужой двор. Накануне правоохранители провели в доме подозреваемого обыск, найдя еще оружие и боеприпасы. просмотров

Есть пострадавшие: под Павлоградом столкнулись микроавтобус и легковушка В пятницу, 3 февраля, на автодороге М-30, вблизи села Булаховка Павлоградского района, произошло серьезное ДТП. просмотров

Сын зарезал отца: в Днепре на Бородянской произошло убийство В субботу, 4 февраля, в Днепре по улице Бородянской произошло убийство - сын зарезал собственного отца. просмотров