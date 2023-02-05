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Погода в Днепре в воскресенье, 5 февраля: облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода в Днепре в воскресенье, 5 февраля: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 5 февраля:

  • Если синица щебечет утром, ждали морозы.
  • Утки и гуси в снегу купаются – к оттепели или метели.
  • Много снега на Агафия – к хорошему урожаю хлеба.
  • Морозный и солнечный день – к жаркому августу.
  • Ярко солнце светит – к ранней весне.
  • Какая погода до обеда – таким будет следующий январь.
  • Снег лежит толстым слоем – год будет хлебным.

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