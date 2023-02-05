Погода в Днепре в воскресенье, 5 февраля: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 5 февраля:
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