Погода в Днепре в воскресенье, 26 февраля: ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утром ожидается сильный дождь. После полудня он ослабеет, но продолжит идти до позднего вечера. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 26 февраля:
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Надеемся, что никто не пострадал.
Захватите с собой зонт!
От всего сердца поздравляем с заслуженной победой!
Одевайтесь теплее, друзья!
Надеемся, что никто не пострадал.
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