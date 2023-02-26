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Погода в Днепре в воскресенье, 26 февраля: ожидается сильный дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в воскресенье, 26 февраля: ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утром ожидается сильный дождь. После полудня он ослабеет, но продолжит идти до позднего вечера. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 26 февраля:

  • Теплый солнечный день сулит теплую и ласковую весну.
  • Если день пасмурный – весна будет дождливой.
  • Синицы громко поют – к ранней весне.
  • Вокруг солнца туманный круг – к снегу.

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