Погода в Днепре в воскресенье, 26 февраля: ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утром ожидается сильный дождь. После полудня он ослабеет, но продолжит идти до позднего вечера. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

От всего сердца поздравляем с заслуженной победой!

Захватите с собой зонт!

Надеемся, что никто не пострадал.

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