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Погода в Днепре в воскресенье, 19 марта: облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в воскресенье, 19 марта: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 19 марта:

  • Если 19 марта ударил мороз — жди еще сорок утренников.
  • Месяц рогами вниз — к теплу и хорошему урожаю.
  • Утром заморозок — такой погода будет еще месяц.
  • День морозный — к скорой весне, а лето будет сухим.
  • Лед тонет в реках — год будет неурожайным.

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