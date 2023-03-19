Погода в Днепре в воскресенье, 19 марта: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Захватите с собой зонт!

Чтобы сэкономить на оплате коммунальных услуг и аренде жилья жители…

Захватите с собой зонт!

Зонт сегодня не понадобится!

Украинцев предупредили об ограничениях в работе Приватбанка: приложение Приват24 и операции с картами будут невозможны В ночь на 19 марта пользователи Приватбанка могут столкнуться с некоторыми проблемами. В частности, будут недоступны операции с картами и приложение Приват24. просмотров

Под Днепром в пожаре заживо сгорели домашние животные В субботу, 18 марта, в селе Ивановка Днепровского района произошел пожар на территории частного домовладения. просмотров

В апреле должен был отмечать 32-летие: на Днепропетровщине попрощались с погибшим героем из Каменского В бою с оккупантами в Донецкой области, защищая независимость и свободу Украины, погиб житель Каменского Днепропетровской области Владимир Саенко. Это произошло 12 марта. просмотров

В Днепропетровской области изменится график некоторых пригородных поездов С 20 марта в Днепропетровской области изменится график четырех электричек. просмотров

Мэр Новомосковска заверил, что пострадавшим от атаки «шахедов» выделят материальную помощь, и показал беспилотники над городом Этой ночью Россия совершила очередное военное преступление, осуществив воздушную атаку беспилотниками по Днепропетровской области, в частности городу Новомосковск. Там несколько "шахедов" попали в объект критической инфраструктуры и повредили десятки жилых домов. просмотров

В Днепре в ДТП пострадала девятилетняя девочка: что случилось В субботу, 18 марта, в Днепре на перекрестке улиц Бориса Кротова и Краснопольской произошла авария. В результате столкновения двух автомобилей пострадала маленькая пассажирка. просмотров

В Кремле уже ищут преемника Путину после решения МУС о его аресте — ГУР После решения Международного уголовного суда об аресте российского президента-диктатора Владимира Путина в Кремле уже начали искать ему преемника. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. просмотров

В Днепре разыскивают пропавшую без вести переселенку с неустойчивой психикой: дома ее ждет 10-летний сын В Днепре без вести пропала женщина по имени Алена Богданова, которая приехала сюда с оккупированной территории. Сообщается, что у нее нестабильное психическое состояние. просмотров