Погода в Днепре в воскресенье, 12 февраля: ожидается небольшой снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, на смену облачным утром в Днепре придет ясный день, и облака на небе не будут до самого вечера. Утром продолжится ночной снег, но ближе к полудню он должен закончиться. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 12 февраля:

Лошади ложатся на землю — к потеплению.

На снегу можно заметить мышей — к теплу.

Ветер дует с севера, при этом ясно — к морозам.

Деревья в инее — к потеплению.

Красная луна — к сильному ветру.

Зайцы в сады приходят — к предстоящим морозам.

Снег падает крупными хлопьями — к оттепели.

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