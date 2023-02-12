Погода в Днепре в воскресенье, 12 февраля: ожидается небольшой снег

Согласно прогнозам синоптиков, на смену облачным утром в Днепре придет ясный день, и облака на небе не будут до самого вечера. Утром продолжится ночной снег, но ближе к полудню он должен закончиться. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 12 февраля:
Читайте также:
Автор:
Зонт сегодня не понадобится!
Хорошие новости!
Зонт сегодгня не понадобится!
В Днепре царит зима.
В Днепре 12 февраля не будут выключать свет.
В Днепре ищут автора загадочной скульптуры.
В Днепре снова угроза атаки "Шахедами".
В Днепре на Яворницкого вырос зефирный лес.
В Днепре на лед вышли несколько десятков рыбаков.
В Каменском произошла резня в кафе.
В Бразилии молния попала в статую Христа-Спасителя
В Днепре из дома 84-летней женщины украли ноутбук.
Для части днепрян сменили график отключений света.
В Днепре хаски с щенками просидел на улице две недели.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!