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Погода в Днепре в воскресенье, 12 февраля: ожидается небольшой снег

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода в Днепре в воскресенье, 12 февраля: ожидается небольшой снег

Согласно прогнозам синоптиков, на смену облачным утром в Днепре придет ясный день, и облака на небе не будут до самого вечера. Утром продолжится ночной снег, но ближе к полудню он должен закончиться. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 12 февраля:

  • Лошади ложатся на землю — к потеплению.
  • На снегу можно заметить мышей — к теплу.
  • Ветер дует с севера, при этом ясно — к морозам.
  • Деревья в инее — к потеплению.
  • Красная луна — к сильному ветру.
  • Зайцы в сады приходят — к предстоящим морозам.
  • Снег падает крупными хлопьями — к оттепели.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в воскресенье, 12 февраля: ожидается небольшой снегУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в воскресенье, 12 февраля: ожидается небольшой снегРусский

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