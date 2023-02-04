Погода в Днепре в субботу, 4 февраля: ожидается мелкий снег
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Сегодня 06:15
По прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков.
Утром пойдет мелкий снег, который к полудню должен закончиться.Во второй половине дня осадки не ожидаются.Утром температура воздуха -2°.До обеда столбики термометра будут показывать до 0°.Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 4 февраля:
Если днем светит солнце — ждите раннюю весну.
Много снега на Тимофея — будет хороший урожай зерновых.
Если началась метель, то такая погода продлится неделю.