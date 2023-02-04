Погода в Днепре в субботу, 4 февраля: ожидается мелкий снег

По прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков.

Утром пойдет мелкий снег, который к полудню должен закончиться. Во второй половине дня осадки не ожидаются. Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 4 февраля:

Если днем светит солнце — ждите раннюю весну.

Много снега на Тимофея — будет хороший урожай зерновых.

Если началась метель, то такая погода продлится неделю.

Петухи вечером раскукарекались — к оттепели.

Куры рано садятся на насест — ночью будет мороз.

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