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Погода в Днепре в субботу, 22 октября: облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 22 октября: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 22 октября:

  • Дождь с утра предвещал снег к вечеру.
  • На небе от луны круги – лето будет сухим.
  • На луке много «одежки» – к суровой зиме.
  • Если с вишни листья ещё не опали, то будет оттепель.
  • Появились сосульки – осень будет долгой.

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