Погода в Днепре в субботу, 22 октября: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 22 октября:
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Зонт можно оставлять дома!
Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
Полезная информация!
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