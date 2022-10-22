Погода в Днепре в субботу, 22 октября: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Древний уникальный экспонат появился в Новомосковском музее Недавно коллекция Новомосковского краеведческого музея пополнилась интересным экспонатом. просмотров

Боевой снаряд нашли в Новокодацком районе Днепра Сегодня днем, 21 октября, около 14:00 в полицию Днепра поступило сообщение об обнаружении на улице Юрия Кондратюка подозрительного предмета, похожего на взрывчатку. просмотров

День хороших новостей: в Днепропетровской области сегодня было спокойно 240-е сутки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины подходят к концу. Сегодня в Днепропетровской области обстрелов со стороны оккупационных российских войск не зафиксировали. просмотров

ВСУ отразили атаки россиян в трех областях и уничтожили комплекс С-300, — Генштаб Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось отразить атаки россиян в Харьковской, Луганской и Донецкой областях и уничтожить комплекс С-300. просмотров