Погода в Днепре в субботу, 21 января: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурное утро сменится в Днепре ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

За последние несколько месяцев самый популярный вид недвижимости в Днепре…

В наш город идет потепление.

В наш город пришло потепление.

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