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Погода в Днепре в субботу, 21 января: облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 21 января: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурное утро сменится в Днепре ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 21 января:

  • Ветер с юга — много гроз летом.
  • Какая сегодня погода, таким и будет август.
  • Снег — к дождливому лету, солнце — к теплому.
  • Запотевшие окна в доме — к оттепели.
  • Мороз — потепления не ждать в ближайшее время.

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