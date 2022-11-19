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Погода в Днепре в субботу, 19 ноября: облачно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 19 ноября: облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Вечером сильный дождь, который будет идти почти весь день, постепенно ослабевая, прекратится. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 19 ноября:

  • Снег в этот день обещает снежную зиму.
  • Река покрылась гладким льдом — год будет урожайным.
  • День без ветра — скоро похолодает.
  • Звездное небо — к морозу, звезд не видно — к снегопаду.
  • Галки громко каркают – к потеплению.

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