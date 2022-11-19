Погода в Днепре в субботу, 19 ноября: облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Вечером сильный дождь, который будет идти почти весь день, постепенно ослабевая, прекратится. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 19 ноября:
Читайте также:
Автор:
Друзья, одевайтесь теплее и берите с собой зонт!
Не забудьте захватить с собой зонт!
На Днепр движется непогода.
Захватите с собой зонт!
В Днепре мужчина во время прогулки потерял своего 6-летнего внука.
В Марганце Днепропетровской области задержали серийного вора, мужчина подозревается в совершении четырёх краж.
Часть исторических зданий в Днепре навсегда потеряна – они медленно разрушались в течение десятилетий и в результате были снесены. Как они выглядели можно увидеть теперь только на фото.
В окупованому селищі Камиш-Зоря Запорізької області російські солдати жорстоко вбили жінку, чоловіка та двох дітей.
Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом.
Кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко продолжает создавать настоящие кулинарные шедевры.
11 ноября военнослужащий Артем Кушнаренко погиб в бою в Донецкой области, защищая независимость и территориальную целостность Украины.
Российские военные перекидывают отдельные подразделения своих войск из Херсонского направления в Луганскую область.
В Днепре возле "Макдональдса", что на Победе, местные жители сделали забавное фото: два автомобиля заранее заняли очередь на МакДрайв.
Сегодня, 18 ноября, в 13:36 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании по улице Академика Белелюбского.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!