Погода в Днепре в субботу, 19 ноября: облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Вечером сильный дождь, который будет идти почти весь день, постепенно ослабевая, прекратится. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Обязательно захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Не забудьте захватить с собой зонт!

Друзья, одевайтесь теплее и берите с собой зонт!

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