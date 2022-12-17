Погода в Днепре в субботу, 17 декабря: ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Утром мелкий дождь днем может усилиться, а к вечеру на смену ему придет дождь с грозой. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 17 декабря:
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