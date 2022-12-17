Погода в Днепре в субботу, 17 декабря: ожидается дождь с грозой

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Утром мелкий дождь днем может усилиться, а к вечеру на смену ему придет дождь с грозой. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 17 декабря:

Если на Варвару ударил мороз, то весной будет холодно.

Если на улице тепло, то будет хороший урожай льна.

Пасмурный день предвещает скорую оттепель.

Воробьи сидят стайками на деревьях и громко чирикают – к теплой зиме.

Если небо звездное и ясное – будет холодно, а тускло звезды светят – к теплу.

Дым столбом идет из трубы – к затяжным морозам, а если стелется к земле – ждали тепла.

Облачная погода говорит о том, что вскоре выпадет снег.

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