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Погода в Днепре в субботу, 17 декабря: ожидается дождь с грозой

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 17 декабря: ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Утром мелкий дождь днем может усилиться, а к вечеру на смену ему придет дождь с грозой. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 17 декабря:

  • Если на Варвару ударил мороз, то весной будет холодно.
  • Если на улице тепло, то будет хороший урожай льна.
  • Пасмурный день предвещает скорую оттепель.
  • Воробьи сидят стайками на деревьях и громко чирикают – к теплой зиме.
  • Если небо звездное и ясное – будет холодно, а тускло звезды светят – к теплу.
  • Дым столбом идет из трубы – к затяжным морозам, а если стелется к земле – ждали тепла.
  • Облачная погода говорит о том, что вскоре выпадет снег.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 17 декабря: ожидается дождь с грозойУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 17 декабря: ожидается дождь с грозойРусский

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