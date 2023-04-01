Погода в Днепре в субботу, 1 апреля: ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утром пойдет мелкий дождь. Во второй половине дня осадки не ожидаются! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 1 апреля:
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