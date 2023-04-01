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Погода в Днепре в субботу, 1 апреля: ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 1 апреля: ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утром пойдет мелкий дождь. Во второй половине дня осадки не ожидаются! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 1 апреля:

  • Если день ясный и погожий, можно ждать засушливого лета.
  • Если журчат талые воды – жди хорошего укоса травы.
  • Ночью звезд не видно – в ближайшее время будет тепло.
  • Какова Дарья — таков Покров (14 октября).
  • Если дуб раньше от ясеня распустился — к сухому лету.

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