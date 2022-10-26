Погода в Днепре в среду, 26 октября: ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Утром ожидается сильный дождь, который пройдет до конца дня, постепенно теряя силу. Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Об этом говорится в сообщении Днепровского городского совета.

В последние дни в реке Днепр сильно снизился уровень воды,…

Горожане стали замечать, что уровень воды в реке Днепр сильно…

В последние дни уровень воды в реке Днепр резко снизился.

Вспыхнула АЗС: Филатов и Тимошенко прокомментировали взрывы в Днепре Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню. 1 просмотров

Мобилизация женщин-медиков в Украине: кого призывают, а кто может получить отсрочку Женщины-медики в Украине с октября обязаны становиться на воинский учет в военкомате. Для остальных представительниц прекрасной половины постановка на учет остается добровольной. просмотров

В Днепропетровской области 7-месячный ребенок опрокинул на себя чашку кипятка Обеспокоенная женщина позвонила по линии «103». Она сообщила, что в Вильногорске 7-летняя девочка облила себя кипятком. просмотров

Пониження рівня води Понижение уровня воды в реке Днепр: Лысенко прокомментировал причины и угрозы В последние дни в реке Днепр сильно упал уровень воды. Днепряне фотографируют и выкладывают в соцсети тревожные посты, в которых спрашивают, что происходит. просмотров