Погода в Днепре в среду, 26 октября: ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Утром ожидается сильный дождь, который пройдет до конца дня, постепенно теряя силу. Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 26 октября:
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