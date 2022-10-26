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Погода в Днепре в среду, 26 октября: ожидается сильный дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 26 октября: ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Утром ожидается сильный дождь, который пройдет до конца дня, постепенно теряя силу. Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 26 октября:

  • Облака быстро передвигаются — ждали непогоду.
  • Солнце скрывается за тучами — погода поменяется.
  • Небо красного цвета — будет сильный дождь.
  • Серая заря без красных тонов сулит хорошую погоду.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 26 октября: ожидается сильный дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 26 октября: ожидается сильный дождьРусский

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