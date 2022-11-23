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Погода в Днепре в среду, 23 ноября: облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 23 ноября: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясная погода продержится совсем немного утром, а днем небо покроется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 23 ноября:

  • Иней с утра – к морозу, вечером – к снегопаду.
  • Ветер дует – жди метели и похолодания.
  • Много снега выпало 23 ноября – зима будет теплой.
  • Туман по земле стелется – к оттепели.
  • Громко чирикают воробьи – будет оттепель.
  • Много пуха в воробьиных гнездах – скоро наступят холода.
  • Воробьи прячутся в траве – стоит ждать снежной бури.

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