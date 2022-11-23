Погода в Днепре в среду, 23 ноября: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясная погода продержится совсем немного утром, а днем небо покроется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 23 ноября:
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