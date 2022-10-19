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Погода в Днепре в среду, 19 октября: облачно, возможен дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 19 октября: облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Вечером ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 19 октября:

  • Бледное солнце на закате – к похолоданию.
  • Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.
  • Если утро туманное, то день будет погожим.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 19 октября: облачно, возможен дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 19 октября: облачно, возможен дождьРусский

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