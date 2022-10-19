Погода в Днепре в среду, 19 октября: облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Вечером ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 19 октября:
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