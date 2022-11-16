Погода в Днепре в среду, 16 ноября: ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Днем и вечером будет идти мелкий дождь, который постепенно усилится. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

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