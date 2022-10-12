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Погода в Днепре в среду, 12 октября: облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 12 октября: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 2,3 метра в секунду.

Народные приметы на 12 октября:

  • Небо звездное — к сухой осени и урожайному следующему году.
  • Вечерний и ночной туман — к отсутствию заморозков.
  • Поздние грибы в лесу появились — осень продлится долго.
  • Днем ветер усилился, а к вечеру ослаб — к ясной погоде.
  • Гром гремит — зима будет бесснежной.
  • Восточный ветер — к холодной зиме.
  • Первый мороз наступил поздно — к мягкой зиме с переменчивой погодой.

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