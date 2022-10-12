Погода в Днепре в среду, 12 октября: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 2,3 метра в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

В Днепре за совершенное преступление задержали 49-летнего мужчину.

В ночь с 8 на 9 октября оккупанты выпустили 12…

Обязательно захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

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