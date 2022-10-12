Погода в Днепре в среду, 12 октября: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 2,3 метра в секунду.
Народные приметы на 12 октября:
Читайте также:
Автор:
Захватите с собой зонт!
Обязательно захватите с собой зонт!
В ночь с 8 на 9 октября оккупанты выпустили 12…
В Днепре за совершенное преступление задержали 49-летнего мужчину.
Поліцейські Дніпра отримали повідомлення про спробу самогубства. За словами заявниці, брат її чоловіка надіслав їм прощального листа.
На одном из сайтов в сети появилось объявление о продаже фрагментов ракет от атаки на Днепр 10 октября.
Водитель находится в реанимации. Деньги нужны на лечение.
В Каменском 30-летний выпал с 5-го этажа. Через 7 минут на место приехала бригада скорой.
230-е сутки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины подходят к концу. Очередной трудный день для нашей области.
Во вторник, 11 октября, на Космической произошла авария. Здесь водитель Chevrolet влетел в забор и врезался в ВАЗ. Пострадала женщина.
На детском пляже, что на жилом массиве Победа, днепряне заметили редкую для этих мест птицу.
Украинские военные за сутки отразили все атаки россиян на Донбассе, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 врага.
Сегодня, 11 октября, был проведен очередной обмен пленными. В результате удалось освободить 32 защитника Украины и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.
Сегодня, 11 октября, на улицах Днепра не будут включать уличное освещение.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!