Погода в Днепре в пятницу, 6 января: ожидается и дождь, и снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Утром ожидается дождь, которому на смену придет мелкий снег, но во второй половине дня он должен прекратиться. Утром температура воздуха -7°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 6 января:
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