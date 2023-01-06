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Погода в Днепре в пятницу, 6 января: ожидается и дождь, и снег

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 6 января: ожидается и дождь, и снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Утром ожидается дождь, которому на смену придет мелкий снег, но во второй половине дня он должен прекратиться. Утром температура воздуха -7°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 6 января:

  • Теплый день — к холодной весне.
  • Ясное небо — к обилию грибов.
  • Иней и земля промерзла — уродит хлеб.
  • Снежная погода — к урожаю хлеба.
  • Много звезд на небе — к урожаю грибов.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 6 января: ожидается и дождь, и снегУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 6 января: ожидается и дождь, и снегРусский

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