Погода в Днепре в пятницу, 31 марта: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, первая половина дня в Днепре будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 31 марта:
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