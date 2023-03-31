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Погода в Днепре в пятницу, 31 марта: облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 31 марта: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, первая половина дня в Днепре будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 31 марта:

  • Появились первые насекомые — к теплу.
  • Много мошкары — будет много грибов.
  • Гуси летят высоко по небу — к снегопаду.

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