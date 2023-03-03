Погода в Днепре в пятницу, 3 марта: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 3 марта:
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