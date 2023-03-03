Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода в Днепре в пятницу, 3 марта: облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
просмотров

Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 3 марта: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 3 марта:

  • День без осадков – к хорошему урожаю.
  • Бледная луна — к сильному снегопаду, ясная – к стуже.
  • Белые облака предвещают ветер, а серые – тепло.
  • Густой туман утром – к плохой погоде летом.
  • Много снега выпало – к хорошему урожаю зерна.
  • Туманный круг вокруг Луны – к метели.
  • Если трещат дрова в печи, ждите холодов.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 3 марта: облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 3 марта: облачно, но без осадковРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Такого ремонта никогда не было»: жители дома благодарны городским властям за реагирование и ремонт подъездов
    Новости Днепра
    Вчера 18:00
    «Такого ремонта никогда не было»: жители дома благодарны городским властям за реагирование и ремонт подъездов

    В многоквартирном доме на ул. Балаклеевской, 8 выполняют ремонт подъездов.

    В Днепре облачно с прояснениями: прогноз погоды на 2 марта
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    В Днепре облачно с прояснениями: прогноз погоды на 2 марта

    Зонт сегодня не понадобится!

    Мэр Днепра рассказал о дальнейшей работе с разрушенной частью дома на Победе
    Новости Днепра
    01.03.2023 15:16
    Мэр Днепра рассказал о дальнейшей работе с разрушенной частью дома на Победе

    В многоэтажке на Победе, куда 14 января россияне попали ракетой…

    В Днепре в последний день зимы родились 2 девочки и 12 мальчиков
    Новости Днепра
    01.03.2023 13:46
    В Днепре в последний день зимы родились 2 девочки и 12 мальчиков

    Жизнь победит!

    Последние новости

    Как в фильме ужасов: в Днепре нашли обгоревшее тело мужчины
    Как в фильме ужасов: в Днепре нашли обгоревшее тело мужчины

    В Индустриальном районе Днепра нашли обгоревшее тело мужчины.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Правительство в марте проведет индексацию пенсий на 20% — Шмигаль
    Правительство в марте проведет индексацию пенсий на 20% — Шмигаль

    Кабинет Министров Украины в марте произведет индексацию пенсий на 20%. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Мужчине оторвало руку: в Никополе в доме взорвалась граната
    Мужчине оторвало руку: в Никополе в доме взорвалась граната

    В Никополе в летней кухне, где находилось двое мужчин, взорвалась граната.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Прошло уже три дня: в Кривом Роге три дня ищут 14-летнюю девочку
    Прошло уже три дня: в Кривом Роге три дня ищут 14-летнюю девочку

    В Кривом Роге три дня ищут 14-летнюю Алису Гриценчук.

    Вчера 19:45
    просмотров
    В Днепре судили модель Onlyfans: подробности
    В Днепре судили модель Onlyfans: подробности

    Суд Днепра наказал модель, снимающую эротический контент.

    Вчера 19:43
    1
    просмотров
    ВСУ атаковали позиции личного состава оккупантов и уничтожили склад боеприпасов РФ, — Генштаб
    ВСУ атаковали позиции личного состава оккупантов и уничтожили склад боеприпасов РФ, — Генштаб

    Украинские военные продолжают атаковать позиции личного состава оккупантов, а также уничтожили склад боеприпасов РФ.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Видеонаблюдение днем и ночью: Украине передали разведывательные башни SurveilSPIRE
    Видеонаблюдение днем и ночью: Украине передали разведывательные башни SurveilSPIRE

    Немецкий концерн Rheinmetall по поручению правительства Германии отправил Украине в рамках нового пакета военной помощи автоматизированные разведывательные системы SurveilSPIRE.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Глава ДнепрОВА рассказал о «волонтёрах», спекулирующих на войне в собственных интересах
    Глава ДнепрОВА рассказал о «волонтёрах», спекулирующих на войне в собственных интересах

    К сожалению, до сих пор есть люди, которые спекулируют на теме войны.

    Вчера 18:02
    1
    просмотров
    Что появится в парке Глобы в Днепре вместо снесенных старых киосков и тира
    Что появится в парке Глобы в Днепре вместо снесенных старых киосков и тира

    В Днепре продолжают наводить порядки в парке Глобы.

    Вчера 18:01
    просмотров
    «Такого ремонта никогда не было»: жители дома благодарны городским властям за реагирование и ремонт подъездов
    «Такого ремонта никогда не было»: жители дома благодарны городским властям за реагирование и ремонт подъездов

    В многоквартирном доме на ул. Балаклеевской, 8 выполняют ремонт подъездов.

    Вчера 18:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх