Погода в Днепре в пятницу, 3 марта: облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 3 марта:

День без осадков – к хорошему урожаю.

Бледная луна — к сильному снегопаду, ясная – к стуже.

Белые облака предвещают ветер, а серые – тепло.

Густой туман утром – к плохой погоде летом.

Много снега выпало – к хорошему урожаю зерна.

Туманный круг вокруг Луны – к метели.

Если трещат дрова в печи, ждите холодов.

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