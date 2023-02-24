Погода в Днепре в пятницу, 24 февраля: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -7°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Такого у нас не увидишь.

22 февраля во время 34-й очередной сессии горсовета был принят…

Меньше чем через неделю наступит весна.

Зонт сегодня не понадобится!

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