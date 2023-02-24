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Погода в Днепре в пятницу, 24 февраля: облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 24 февраля: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -7°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 24 февраля:

  • Много сосулек на крышах предвещают позднюю весну.
  • Если в этот день наступила оттепель, то морозов больше не будет.
  • Много снега в этот день сулит раннюю весну и много зелени в мае.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 24 февраля: облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 24 февраля: облачно, но без осадковРусский

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