Погода в Днепре в пятницу, 17 февраля: ожидается небольшой снег

Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончится. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 17 февраля:
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