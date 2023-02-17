Погода в Днепре в пятницу, 17 февраля: ожидается небольшой снег

Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончится. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера.

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