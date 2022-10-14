Погода в Днепре в пятницу, 14 октября: облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 2,7 метров в секунду.

Народные приметы на 14 октября:

Улетели журавли до 14 октября – зима будет ранней и холодной.

Дуб и береза скинули все листья – год будет легкий.

Какой Покров — такая и зима будет.

Снег на покров обещает снег на Рождество и в Дмитриев день (8 ноября).

Дождь на Покров обещает ненастную осень.

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