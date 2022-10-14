Погода в Днепре в пятницу, 14 октября: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 2,7 метров в секунду.
Народные приметы на 14 октября:
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Обязательно захватите с собой зонт!
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