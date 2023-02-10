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Погода в Днепре в пятницу, 10 февраля: облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодгня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 10 февраля: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облаков, покрывавших небо в Днепре утром, во второй половине дня не будет, и к позднему вечеру они уже не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 10 февраля:

  • Если подул сильный ветер в этот день — весь год будет ненастным и дождливым.
  • Над лесом воздух густой, небо темно-синее — скоро будет тепло.
  • Если птицы летают низко, то в ближайшие дни начнется оттепель.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 10 февраля: облачно и без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 10 февраля: облачно и без осадковРусский

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