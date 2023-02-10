Погода в Днепре в пятницу, 10 февраля: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облаков, покрывавших небо в Днепре утром, во второй половине дня не будет, и к позднему вечеру они уже не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 10 февраля:
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