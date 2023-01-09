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Погода в Днепре в понедельник, 9 января: будет пасмурно и холодно

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 9 января: будет пасмурно и холодно

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха –10°. До обеда столбики термометра будут показывать до -3°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 9 января:

  • Если на деревьях иней – ждите обильного урожая злаковых культур.
  • Мороз и солнце за окном предвещают урожайный год.
  • Снегопад обещает богатый урожай ягод и грибов.
  • Если на улице не видно мелких птиц, скоро начнутся снегопады.
  • Если ночью месяц красный — утром будет тепло.
  • Заяц подбежал к дому — к сильным морозам.
  • Если дым из трубы вьется столбом, то вскоре ударит мороз.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 9 января: будет пасмурно и холодноУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 9 января: будет пасмурно и холодноРусский

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