Погода в Днепре в понедельник, 9 января: будет пасмурно и холодно

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха –10°. До обеда столбики термометра будут показывать до -3°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
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