Погода в Днепре в понедельник, 8 мая: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Зонт сегодня можно оставлять дома!

В этом году Днепр заполонили тюльпаны самых разных цветов: оранжевые…

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

У Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше В понедельник, 8 мая, в Днепре трамвайные маршруты №5, №12, №16 ранее закончат работу из-за проведения ремонтных работ. просмотров

В Днепре учредили премию в честь погибшего на фронте учителя географии: он был действительно мотиватором В Днепре учредили премию в честь учителя лицея информационных технологий (ЛИТ) Сергея Столбцова. Он погиб на фронте, защищая Украину от российских оккупантов. 0 просмотров

Днем враг в очередной раз обстрелял Никополь: ранен человек Сегодня, 7 мая, Россия продолжила терроризировать Никополь. После ночного обстрела, который унес жизнь женщины, враг снова направил свои снаряды на город и его мирных жителей. просмотров

В Ливерпуле официально открыли Евровидение-2023 (ВИДЕО) В воскресенье, 7 мая, в Ливерпуле, Великобритания, состоялась торжественная церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2023. Участники из 37 стран традиционно прошлись по "бирюзовой дорожке". просмотров

Имеют очень болезненный яд: в Днепропетровской области заметили тарантула В селе Макорты, что в Криворожском районе Днепропетровской области, заметили огромного тарантула. 0 просмотров

В Днепре наконец снесут незаконный «царь-дом», строительство которого началось еще 9 лет назад Еще 9 лет назад в Днепре началось незаконное строительство многоэтажки по улице Лабораторной, 89. Дежурный по городу Артем Павлов проверил выполнение поручения мэра Бориса Филатова касательно борьбы с самовольной застройкой. просмотров

В больнице Днепра умерла 16-летняя девушка из Донецкой области, которую спасали после вражеского обстрела В больнице Днепра умерла 16-летняя Елизавета Невара, которую днепровские врачи спасали после вражеского обстрела поселка Малотарановка Краматорского района 29 апреля. Девочка получила тяжелые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью даже после всех попыток медиков изменить ситуацию. просмотров

Любят символические даты: украинская разведка предупредила, что Россия может прибегнуть к провокациям на 9 мая Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов предполагает, что Россия может прибегнуть к провокациям на 9 мая, ведь "часто выбирает для этого символические даты". просмотров