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Погода в Днепре в понедельник, 7 ноября: без осадков, но прохладно

Сегодня 06:15
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Зонт можно оставлять дома!

Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 7 ноября: без осадков, но прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 7 ноября:

  • Если звезды на небе тусклые, то день будет ненастным.
  • Сухая погода 7 ноября – к морозной и снежной зиме.
  • На деревьях еще много листвы — к затяжной зиме.
  • Вороны уселись на нижних ветках — к ветреной погоде.
  • Много снега выпало — к урожаю злаковых.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 7 ноября: без осадков, но прохладноУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 7 ноября: без осадков, но прохладноРусский

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