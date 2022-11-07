Погода в Днепре в понедельник, 7 ноября: без осадков, но прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 7 ноября:
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