Погода в Днепре в понедельник, 7 ноября: без осадков, но прохладно

Зонт можно оставлять дома!

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 7 ноября:

Если звезды на небе тусклые, то день будет ненастным.

Сухая погода 7 ноября – к морозной и снежной зиме.

На деревьях еще много листвы — к затяжной зиме.

Вороны уселись на нижних ветках — к ветреной погоде.

Много снега выпало — к урожаю злаковых.

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