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Погода в Днепре в понедельник, 29 мая: облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 29 мая: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, солнце в этот день в Днепре будет редко показываться из-за облаков. Днем будет идти дождь, но к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +14°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 29 мая:

  • На Федора непременно надо сеять жито.
  • Весенний дождь лишним не бывает.
  • Коли в мае дождь, будет и рожь.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 29 мая: облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 29 мая: облачно, но без осадковРусский

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