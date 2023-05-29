Погода в Днепре в понедельник, 29 мая: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, солнце в этот день в Днепре будет редко показываться из-за облаков. Днем будет идти дождь, но к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +14°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 29 мая:
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Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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