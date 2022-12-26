Погода в Днепре в понедельник, 26 декабря: пасмурно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 26 декабря:
Читайте также:
Автор:
Обязательно захватите с собой зонт!
В Днепропетровской области 2-летний ребенок попал в реанимацию. У девочки…
Захватите с собой зонт!
Зонт сегодня не понадобится!
Если вы еще не приобрели энергосберегающую лампочку – есть шанс получить ее бесплатно.
В Слобожанском, несмотря на войну, установили главную елку.
В Павлограде на Днепропетровщине мужчина попал под поезд.
Боеприпас лежал в черном пакете.
На Победе мужчине стало плохо на детской площадке.
В департамерте транспорта объяснили, почему на линии выходят только технические рейсы трамваев и троллейбусов.
В Днепре неизвестные украли елочные украшения.
Глава ОП Андрей Ермак назвал следующий год победным для Украины.
Днепропетровская область возглавляет ТОП областей, где заключили больше всего браков.
Дніпровські лікарі врятували бійця, який отримав поранення на Донбасі.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!