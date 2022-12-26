Погода в Днепре в понедельник, 26 декабря: пасмурно, ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 26 декабря:

Сороки садятся на снег — к теплу.

Какая погода 26 декабря, таким и январь будет.

Пушистый иней — к резкому похолоданию.

Солнечный день — 31 декабря он будет таким же.

Метель 26 декабря — к поздней весне.

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