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Погода в Днепре в понедельник, 26 декабря: пасмурно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 26 декабря: пасмурно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 26 декабря:

  • Сороки садятся на снег — к теплу.
  • Какая погода 26 декабря, таким и январь будет.
  • Пушистый иней — к резкому похолоданию.
  • Солнечный день — 31 декабря он будет таким же.
  • Метель 26 декабря — к поздней весне.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 26 декабря: пасмурно, ожидается дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 26 декабря: пасмурно, ожидается дождьРусский

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