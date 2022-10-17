Погода в Днепре в понедельник, 17 октября: немного облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, практически весь день небо в Днепре будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 2,5 метров в секунду.

Народные приметы на 17 октября:

Первый снег — скоро наступит зима.

Свинья солому таскает – к буре.

Красная заря вечером – к ветру.

Ночные заморозки — к ноябрьским холодам.

Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к непогоде.

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