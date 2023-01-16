Погода в Днепре в понедельник, 16 января: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

В Днепре объявлен траур по погибшим в доме на Победе.

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре…

Дети снова катаются на едва замерзшем озере на Победе.