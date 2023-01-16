Погода в Днепре в понедельник, 16 января: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 16 января:
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