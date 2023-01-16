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Погода в Днепре в понедельник, 16 января: облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 16 января: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 16 января:

  • Зайцы вблизи домов — к морозам.
  • Какая погода, такой и март.
  • Иней на деревьях — к потеплению.
  • Месяц на небе — к сильным морозам.
  • Треск деревьев — к продолжительному холоду.

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