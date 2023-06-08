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Погода в Днепре в четверг, 8 июня: облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонтик сегодня можно оставлять дома!

Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 8 июня: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 8 июня:

  • Удачный день для рыбалки: в день Карпа хорошо карпы ловятся.
  • Мухи и комары становятся более назойливыми — к дождю.
  • В воздухе сохраняется сырость — к устойчивой непогоде.

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