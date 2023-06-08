Погода в Днепре в четверг, 8 июня: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонтик сегодня можно оставлять дома!

Каховскую ГЭС взорвали. Собрали все, что известно по состоянию на…

Река сносит хозяйственные постройки и даже жилые дома.

Сто лет назад в Днепре на реке было большое количество…

Зонт сегодня не понадобится!

Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ: подробности Абитуриентам, получившим отказ в регистрации во время основного периода НТМ-2023, не нужно повторно создавать другой персональный кабинет. просмотров

Оккупанты в течение 7 июня атаковали Никопольский район В течение 7 июня российские оккупационные войска совершили 4 обстрела Никопольского района. просмотров

Ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля: жителям Энергодара советуют покинуть город Ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, поэтому жителям близлежащего Энергодара мэрия советует покинуть город. просмотров

Держим фронт: ситуация на вечер 7 июня Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 21 боевое столкновение. просмотров

Направляясь в Днепр, Mercedes на трассе насмерть сбил 15-летнего велосипедиста В среду, 7 июня, на трассе М-30 Знаменка-Луганск-Изварино произошла смертельная авария. Там 68-летний водитель Mercedes Sprinter сбил 15-летнего велосипедиста. От полученных травм подросток скончался на месте. просмотров