Погода в Днепре в четверг, 8 июня: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 8 июня:
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Абитуриентам, получившим отказ в регистрации во время основного периода НТМ-2023, не нужно повторно создавать другой персональный кабинет.
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В течение 7 июня российские оккупационные войска совершили 4 обстрела Никопольского района.
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Ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, поэтому жителям близлежащего Энергодара мэрия советует покинуть город.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 21 боевое столкновение.
В среду, 7 июня, на трассе М-30 Знаменка-Луганск-Изварино произошла смертельная авария. Там 68-летний водитель Mercedes Sprinter сбил 15-летнего велосипедиста. От полученных травм подросток скончался на месте.
Никополь и район обеспечены водой, однако идет подготовка к возможному прекращению централизованного водоснабжения.
Из-за подрыва Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища в Днепропетровской области происходит массовый мор рыбы.
Из-за подрыва Каховской ГЭС происходит массовый мор рыбы в Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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